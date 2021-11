Розовый гид. Француженка Мод Жозеф рассказала о лучших ресторанах Киева и Одессы

Best Restaurants Kyiv & Odessa входит в коллекцию The Pink Guide вместе с Путешествуй вкусно. Париж, Best Restaurants Kyiv и Best Odessa. В новом издании есть небольшой бонус — уикенд в Одессе, где собраны любимые места Мод для проведения незабываемых выходных в городе у моря.

Best Restaurants Kyiv & Odessa. Fourth Edition можно будет приобрести на сайтах Yakaboo и Rozetka, а также в сети ресторанов Bassano и в магазине Mandarin Maison.