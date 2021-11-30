Розовый гид. Француженка Мод Жозеф рассказала о лучших ресторанах Киева и Одессы

В Киеве презентовали независимый гид Best Restaurants Kyiv&Odessa. Fourth Edition, в котором собраны 140 лучших заведений двух городов.

В Киеве презентовали независимый гид Best Restaurants Kyiv&Odessa. Fourth Edition, в котором собраны 140 лучших заведений двух городов. Это уже 4-е издание серии ресторанных гидов The Pink guide от Мод Жозеф.

Француженка Мод Жозеф живет в Киеве уже восемь лет, работает директором Франко-украинской торгово-промышленной палаты и, считая гастрономию своим хобби, изучает связь между культурами и кухнями Украины и Франции. Мод Жозеф считает гастрономию отличным способом открывать для себя города по-новому, поэтому начала собирать собственный кулинарный гид для местных, эмигрантов и гурманов-туристов. В Розовый путеводитель входят как романтические рестораны, так и «буржуазные» и хипстерские локации с совершенно разным ценовым диапазоном.

«С момента выхода предыдущего издания Best Restaurants Kyiv прошло более двух лет, в течение которых весь мир потряс кризис Covid-19. Мы все жили в мире без ресторанов, кафе и баров. И это действительно грустно! После месяцев карантина я презентую „пост-ковидное“ издание, включающее новые невероятные заведения Киева, обновленную информацию по ресторанам из прошлых изданий, яркие и цветные фото блюд и интерьера», — говорит Мод Жозеф.

По данным Украинской ресторанной ассоциации, за первый год карантинных ограничений выручка заведений уменьшилась на 20−40%, а 75% персонала не смогли сохранить свои рабочие места. Поэтому этим путеводителем Мод Жозеф также стремится обратить внимание на локальные заведения, чтобы помочь ресторанному бизнесу Украины.