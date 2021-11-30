Де-факто и де-юре: Лукашенко признал Крым российским
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.
Как сообщило БЕЛТА, свое мнение он высказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
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Лукашенко также заявил, что намерен посетить Крым и уже договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным.
Начать такую поездку он хотел бы с Севастополя.
Однако точных сроков, когда могло бы состояться такое путешествие, он не назвал.
При этом белорусский диктатор подчеркнул, что его приезд в Крым будет означать признание полуострова частью России.
Как сообщали Власти, Лукашенко в ходе выступления 9 августа заявил, что готов признать Крым российским после того, «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».