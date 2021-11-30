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Главная » Мир » Политика
17:02 30 Ноября 2021 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Де-факто и де-юре: Лукашенко признал Крым российским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

Лукашенко дал интервью Киселеву

Как сообщило БЕЛТА, свое мнение он высказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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Лукашенко также заявил, что намерен посетить Крым и уже договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным.

Начать такую поездку он хотел бы с Севастополя.

Однако точных сроков,  когда могло бы состояться такое путешествие, он не назвал.

При этом белорусский диктатор подчеркнул, что его приезд в Крым будет означать признание полуострова частью России.

Как сообщали Власти, Лукашенко в ходе выступления  9 августа заявил, что готов признать Крым российским после того, «когда последний олигарх России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: крым, Александр Лукашенко, оккупация Крыма
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