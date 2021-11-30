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17:35 30 Ноября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

«Евросолидарность» обогнала «Слуг народа», а у партии Разумкова почти 10% – свежий рейтинг от КМИС

Если бы выборы в Верховную раду состоялись на ближайших выходных, наибольшую поддержку избирателей получила бы “Европейская солидарность” Петра Порошенко – 17,1% среди определившихся с выбором.

Партия Петра Порошенко возглавила партийный рейтинг

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос провел в течение 26-29 ноября методом телефонных интервью.

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Рейтинг  «Слуги народа» опустился до 15%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко заняла бы третье место с 13,3%.

За ней далее идет гипотетическая партия Дмитрия Разумкова “Разумная политика”, у которой существует только прообраз в виде одноименного межфракционного объединения в Верховной Раде. У нее 9,9 % поддержки избирателей.

ОПЗЖ имеет 9,2%, «Сила и честь» – 6,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 5,7%, РПЛ – 5,4%, «Наши» – 5,3%, УДАР – 4,5 %.

В КМИС отметили, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как «ЕС» и «Слуга народа» отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги «ЕС» и «Батькивщины» отличаются более статистической погрешности, а «Слуги народа» и «Батькивщины» –– в рамках статистической погрешности.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Результаты соцопроса КМИС

Результаты соцопроса КМИС

Как сообщали Власти, президентский рейтинг Владимира Зеленского за полмесяца упал еще на несколько пунктов, глава государства впервые возглавил антирейтинг доверия украинцев, обогнав Петра Порошенко.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Батькивщина, соцопрос, слуга народа, европейская солидарность, КМИС
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