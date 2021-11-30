«Евросолидарность» обогнала «Слуг народа», а у партии Разумкова почти 10% – свежий рейтинг от КМИС

Если бы выборы в Верховную раду состоялись на ближайших выходных, наибольшую поддержку избирателей получила бы “Европейская солидарность” Петра Порошенко – 17,1% среди определившихся с выбором.

Партия Петра Порошенко возглавила партийный рейтинг



Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Опрос провел в течение 26-29 ноября методом телефонных интервью.

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Рейтинг «Слуги народа» опустился до 15%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко заняла бы третье место с 13,3%.

За ней далее идет гипотетическая партия Дмитрия Разумкова “Разумная политика”, у которой существует только прообраз в виде одноименного межфракционного объединения в Верховной Раде. У нее 9,9 % поддержки избирателей.

ОПЗЖ имеет 9,2%, «Сила и честь» – 6,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 5,7%, РПЛ – 5,4%, «Наши» – 5,3%, УДАР – 4,5 %.

В КМИС отметили, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как «ЕС» и «Слуга народа» отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги «ЕС» и «Батькивщины» отличаются более статистической погрешности, а «Слуги народа» и «Батькивщины» –– в рамках статистической погрешности.

Были опрошены 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Как сообщали Власти, президентский рейтинг Владимира Зеленского за полмесяца упал еще на несколько пунктов, глава государства впервые возглавил антирейтинг доверия украинцев, обогнав Петра Порошенко.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Батькивщина, соцопрос, слуга народа, европейская солидарность, КМИС