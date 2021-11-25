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19:31 30 Ноября 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

В Запорожье с 4 этажа упал балкон с человеком: мужчина погиб

Во вторник, 30 ноября, в Запорожье на Александровской улице в нежилом доме упал балкон, на котором находился человек.

Трагедия случилась в Александровском районе

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области. Службу спасения «101» звонок о трагедии поступил в 12:49.

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Спасатели установили, что на территории неэксплуатируемого здания с 4 этажа упал балкон, на котором находился мужчина.

В результате происшествия пострадавшего зажало обломками бетонной конструкции. Спасатели деблокировали его и передали врачам.

Что делал мужчина на балконе неэксплуатируемого здания, неизвестно

Что делал мужчина на балконе неэксплуатируемого здания, неизвестно

К сожалению, от полученных травм 36-летний мужчина скончался в карете скорой помощи.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Спасатели деблокировали пострадавшего

Спасатели деблокировали пострадавшего

Ранее Власти сообщали, что на одной из баз отдыха в селе Коблево обвалился балкон с тремя рабочими, один из них погиб, двое пострадали.

Немного об авторе
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Тэги: Запорожье
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