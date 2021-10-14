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Главная » Украина » Происшествия
20:19 30 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В туалете лицея в Одессе нашли повешенным 15-летнего парня

В одесском лицее “Олимпиец” в туалете воспитательница обнаружила повешенным 15-летнего парня.

Тело парня обнаружила воспитательница

Об этом сообщили в  полиции Одесской области. Инцидент произошел утром 30 ноября.

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“Сегодня утром воспитательница обнаружила юношу повешенным в туалете”, — сказано в сообщении.

Правоохранители уточнили, что сведения по указанному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.

Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Директор городского департамента образования Елена Буйневич сообщила в Facebook, что трагедия произошла в лицее “Олимпиец”.

“Потерял жизнь ребенок, парень 15 лет. Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи Департамента, потому что дети пережили серьезный стресс», – написала женщина.

Как сообщали Власти, гражданин России покончил с собой по пути домой после отдыха в Египте. Он повесился в туалете самолета.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: самоубийство, Одесса
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