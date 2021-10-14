В туалете лицея в Одессе нашли повешенным 15-летнего парня
В одесском лицее “Олимпиец” в туалете воспитательница обнаружила повешенным 15-летнего парня.
Об этом сообщили в полиции Одесской области. Инцидент произошел утром 30 ноября.
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“Сегодня утром воспитательница обнаружила юношу повешенным в туалете”, — сказано в сообщении.
Правоохранители уточнили, что сведения по указанному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство”.
Полные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Директор городского департамента образования Елена Буйневич сообщила в Facebook, что трагедия произошла в лицее “Олимпиец”.
“Потерял жизнь ребенок, парень 15 лет. Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, называть сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи Департамента, потому что дети пережили серьезный стресс», – написала женщина.
Как сообщали Власти, гражданин России покончил с собой по пути домой после отдыха в Египте. Он повесился в туалете самолета.