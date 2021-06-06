Намерения России неясны, но готовимся к худшему, – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил намерения России, скапливающей войска на границе с Украиной, как неясные, и подчеркнул, что альянс готовится к худшему сценарию.

Столтенберг заявил, что НАТО находится в высокой боевой готовности



Заявления генсека НАТО процитировало Интерфакс-Украина. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой.

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“ Нет никакой уверенности в намерениях России», – сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.

Он повторил, что «значительная, необычная концентрация сил» России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается «усиленной риторикой».

Столтенберг призвал Россию «к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности» и предупредил, что «агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия».

«Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему», – сказал он.

Также генсек НАТО добавил, что силы альянса будут находиться в высокой степени военной готовности, но при этом блок готов к диалогу.

Как сообщали Власти, ранее Столтенберг заявлял, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает страну разными другими способами.

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Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг