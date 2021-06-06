НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:04 01 Декабря 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Намерения России неясны, но готовимся к худшему, – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил намерения России, скапливающей войска на границе с Украиной, как неясные, и подчеркнул, что альянс готовится к худшему сценарию.

Столтенберг заявил, что НАТО находится в высокой боевой готовности

Заявления генсека НАТО процитировало Интерфакс-Украина. Он также отметил, что ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

“ Нет никакой уверенности в намерениях России», – сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.

Он  повторил, что «значительная, необычная концентрация сил» России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается «усиленной риторикой».

Столтенберг призвал Россию «к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности» и предупредил, что «агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия».

«Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему», – сказал он.

Также генсек НАТО добавил, что силы альянса будут находиться в высокой степени военной готовности, но при этом блок готов к диалогу.

Как сообщали Власти, ранее Столтенберг заявлял, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются, но альянс поддерживает страну разными другими способами.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.06.2021 03:28
Генсек НАТО верит в возможность диалога с Россией
ТОР
28.01.2021 03:52
Столтенберг призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону
ТОР
09.12.2019 08:34
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

В Японии вакцинированные обезьяны полностью победили ВИЧ

03:13 Мир

Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

17:05 Украина

В Винницкой области из цистерны вылился аммиак: спасатели пытаются задержать ядовитое облако

14:04 Украина

Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших

13:38 Украина

В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео

12:05 Украина

В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем

11:53 Украина

Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон

11:33 Мир

Бутусов выстрелил из гаубицы, ГБР открыло производство за развязывание войны: все реакции на скандал

10:05 Украина

Новости | NetGameSlots.com