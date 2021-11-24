Комиссия по здравоохранению США одобрила таблетки от COVID-19

Группа экспертов FDA проголосовала за разрешение на экстренное использование противовирусных таблеток от Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует употреблять дважды в день в течение пяти дней.



Об этом сообщает NPR.

13 экспертов, консультирующих американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), проголосовали «за», 10 – «против».

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FDA не обязано следовать рекомендациям своих экспертов, но обычно это делает.

Если агентство разрешит использование препарата под названием молнупиравир, это будет первое пероральное средство от COVID-19, которое можно будет принимать дома.

Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует употреблять дважды в день в течение пяти дней.

Промежуточные исследования препарата показали, что молнупиравир вдвое снижает риск госпитализации или смерти. Дальнейшие исследования показали, что таблетки снижают риск госпитализации или смерти всего лишь на 30 процентов.

Ранее Власти писали, что 19 ноября Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) дало экстренное разрешение на применение молнупиравира.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: таблетка, Молнупиравир