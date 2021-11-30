В США 15-летний подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие и раненые
Три ученика погибли, еще восемь, включая учителя, получили ранения в результате стрельбы во вторник днем в средней школе в Оксфорде, штат Мичиган.
Об этом сообщает CNN.
Погибшим было от 14 до 17 лет. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 15-летний ученик школы. Полицейские обнаружили у него при задержании пистолет. Как выяснилось позже, оружие было куплено его отцом за несколько дней до трагедии.
Мотивы преступления пока не известны. Родители школьника не разрешили ему разговаривать с полицией и наняли адвоката.
В связи с происшествием власти округа закрывают до следующей недели все школы.
Две недели назад Власти писали, что шесть подростков были ранены в результате стрельбы возле средней школы города Орора, штат Колорадо.