В США 15-летний подросток устроил стрельбу в школе: есть погибшие и раненые

Три ученика погибли, еще восемь, включая учителя, получили ранения в результате стрельбы во вторник днем ​​в средней школе в Оксфорде, штат Мичиган.

Трагедия произошла в школе городка Оксфорд к северу от Детройта в американском штате Мичиган.



Об этом сообщает CNN.

Погибшим было от 14 до 17 лет. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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Подозреваемый в стрельбе задержан. Им оказался 15-летний ученик школы. Полицейские обнаружили у него при задержании пистолет. Как выяснилось позже, оружие было куплено его отцом за несколько дней до трагедии.

Мотивы преступления пока не известны. Родители школьника не разрешили ему разговаривать с полицией и наняли адвоката.

В связи с происшествием власти округа закрывают до следующей недели все школы.

Две недели назад Власти писали, что шесть подростков были ранены в результате стрельбы возле средней школы города Орора, штат Колорадо.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, стрельба в школе