В Киеве пробки из-за снега: на каких улицах проблемы

Из-за снега, который выпал ночью в Киеве на городских дорогах затруднено движение, образуются пробки и тянучки.

В столице осложнено движение на некоторых улицах



Об этом свидетельствует информация в Google Maps.

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Движение транспорта затруднено на:

проспекте Победы;

бульваре Леси Украинки;

Воздухофлотском проспекте;

Голосеевском проспекте;

проспекте Лобановского;

улице Вячеслава Чорновила;

улице Любомира Гузара;

улице Набережно-Крещатицкой;

улице Скляренко;

проспекте Степана Бандеры.

Кроме того, пробки образовались на Северном и Дарницком мостах.

Остановилось движение также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, а также проспектах Соборности и Визволителей.

Кроме того, как сообщила патрульная полиция Киева, из-за массовых мероприятий в столице ограничат движения транспорта на следующих улицах:

Крещатик;

Михайловская;

Шелковичная;

Лютеранская;

Круглоуниверситетская;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкая;

Садовая;

Институтская;

Липская.

Также, по информации КП «Киевпасстранс», в центральной части города 1 декабря возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

Отмечается, что в случае запрета движения транспорта на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, с 06:00 до окончания мероприятий движение маршрутов будет организовано:

троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. «Арсенальная» и от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Льва Толстого»;

автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. «Дворец Спорта» – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;

автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. «Арсенально»;

автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метрополитена «Площадь Льва Толстого».

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, пробки