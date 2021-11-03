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09:49 01 Декабря 2021 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

В Киеве пробки из-за снега: на каких улицах проблемы

Из-за снега, который выпал ночью в Киеве на городских дорогах затруднено движение, образуются пробки и тянучки.

В столице осложнено движение на некоторых улицах

Об этом свидетельствует информация в Google Maps.

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Движение транспорта затруднено на:

  • проспекте Победы;

  • бульваре Леси Украинки;

  • Воздухофлотском проспекте;

  • Голосеевском проспекте;

  • проспекте Лобановского;

  • улице Вячеслава Чорновила;

  • улице Любомира Гузара;

  • улице Набережно-Крещатицкой;

  • улице Скляренко;

  • проспекте Степана Бандеры.

Кроме того, пробки образовались на Северном и Дарницком мостах.

Остановилось движение также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, а также проспектах Соборности и Визволителей.

На многих улицах и проспектах Киева образовались пробки

На многих улицах и проспектах Киева образовались пробки

Кроме того, как сообщила патрульная полиция Киева, из-за массовых мероприятий в столице ограничат движения транспорта на следующих улицах:

  • Крещатик;

  • Михайловская;

  • Шелковичная;

  • Лютеранская;

  • Круглоуниверситетская;

  • Архитектора Городецкого;

  • Заньковецкая;

  • Садовая;

  • Институтская;

  • Липская.

В столице из-за массовых мероприятий могут перекрыть улицы

В столице из-за массовых мероприятий могут перекрыть улицы

Также, по информации КП «Киевпасстранс», в центральной части города 1 декабря возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

Отмечается, что в случае запрета движения транспорта на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, с 06:00 до окончания мероприятий движение маршрутов будет организовано:

  • троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

  • троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

  • автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. «Арсенальная» и от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Льва Толстого»;

  • автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. «Дворец Спорта» – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;

  • автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. «Арсенально»;

  • автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метрополитена «Площадь Льва Толстого».

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пробки
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