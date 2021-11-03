В Киеве пробки из-за снега: на каких улицах проблемы
Из-за снега, который выпал ночью в Киеве на городских дорогах затруднено движение, образуются пробки и тянучки.
Об этом свидетельствует информация в Google Maps.
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Движение транспорта затруднено на:
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проспекте Победы;
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бульваре Леси Украинки;
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Воздухофлотском проспекте;
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Голосеевском проспекте;
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проспекте Лобановского;
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улице Вячеслава Чорновила;
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улице Любомира Гузара;
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улице Набережно-Крещатицкой;
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улице Скляренко;
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проспекте Степана Бандеры.
Кроме того, пробки образовались на Северном и Дарницком мостах.
Остановилось движение также на Харьковском шоссе, Броварском проспекте, а также проспектах Соборности и Визволителей.
Кроме того, как сообщила патрульная полиция Киева, из-за массовых мероприятий в столице ограничат движения транспорта на следующих улицах:
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Крещатик;
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Михайловская;
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Шелковичная;
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Лютеранская;
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Круглоуниверситетская;
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Архитектора Городецкого;
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Заньковецкая;
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Садовая;
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Институтская;
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Липская.
Также, по информации КП «Киевпасстранс», в центральной части города 1 декабря возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.
Отмечается, что в случае запрета движения транспорта на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, с 06:00 до окончания мероприятий движение маршрутов будет организовано:
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троллейбусов №6: от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;
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троллейбусов №№ 16, 18: от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;
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автобусов №24: на участках от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до ст. м. «Арсенальная» и от железнодорожного вокзала «Центральный» до ст. м. «Площадь Льва Толстого»;
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автобусов №55 от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по собственной трассе, далее – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. «Дворец Спорта» – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по собственному маршруту;
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автобусов №62 от Ботанического сада до ст. м. «Арсенально»;
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автобусов №114 на участках от ул. Милославской на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метрополитена «Площадь Льва Толстого».