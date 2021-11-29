Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Захарова обвинила Украину в уислении своей армии на своей территории



Позицию Кремля она озвучила на брифинге 1 декабря, сообщает ТАСС.

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Она выразила обеспокоенность курсом Киева, якобы направленном на «демонтаж» Минских соглашений.

«Вызывает серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», – сказала она.

представитель МИД также добавила, что Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику и личный состав.

«По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это половина всего состава вооруженных сил Украины», — сказала Захарова.

Как ранее сообщали Власти, в Кремле считают, что украинские власти нагнетают напряженность на Донбассе.

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Тэги: Россия, война на Донбассе, мария захарова