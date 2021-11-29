НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
10:16 01 Декабря 2021 Просмотров 139   КомментариевКомментарии

Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Захарова обвинила Украину в уислении своей армии на своей территории

Позицию Кремля она озвучила на брифинге 1 декабря, сообщает ТАСС.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Она выразила обеспокоенность курсом Киева, якобы направленном на «демонтаж» Минских соглашений.

«Вызывает серьезную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж Минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», – сказала она.

представитель МИД также добавила, что Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику и личный состав.

«По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это половина всего состава вооруженных сил Украины», — сказала Захарова.

Как ранее сообщали Власти, в Кремле считают, что украинские власти нагнетают напряженность на Донбассе.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, война на Донбассе, мария захарова
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.11.2021 06:18
Не готовим никакого наступления: Кремль обвинил Зеленского в истерике
ТОР
25.11.2021 13:36
Россия заявила о наступлении Украины на Донбассе
ТОР
28.10.2021 16:42
Россия заявила о наступлении ВСУ на Донбассе и предупредила о «деградации ситуации»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия официально обвинила Украину в подготовке военного наступления на Донбассе

10:16 Мир

Словения запретила прививки вакциной J&J из-за смерти 20-летней девушки

10:02 Мир

В Украине утилизирую более 400 тыс доз вакцины AstraZeneca

08:11 Украина

Назван срок, за который надо потратить тысячу за вакцинацию

12:28 Украина

Зеленский без объяснения причин уволил главу контрразведки СБУ

06:09 Украина

Ученые предположили, что может быть пятым состоянием материи

04:48 Мир

Скандального нардепа засекли на авто, которое не продают в Украине: на нем были номера другой машины

17:05 Украина

Под Запорожьем две легковушки столкнулись лоб в лоб: трое погибших

13:38 Украина

В Одессе на детей во время урока обрушился потолок, есть пострадавшие. Видео

12:05 Украина

В Киеве зафиксировали рекордное превышение скорости водителем

11:53 Украина

Врач из ЮАР описала главные симптомы коронавируса Омикрон

11:33 Мир

Новости | NetGameSlots.com