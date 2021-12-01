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Главная » Украина » Общество
10:24 01 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Зеленский внесет до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца.

Зеленский пообещал неродившимся детям деньги от олигархов

Об этом он сказал в обращении к Верховной Раде.

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По словам главы государства, рента за недра будет накапливаться на персональных счетах детей, которые смогут использовать их на образование или покупку жилья в Украине.

Таким образом олигархи, по словам Зеленского, будут инвесторами в будущее Украины.

Этими средствами дети смогут распоряжаться после достижения совершеннолетия.

Как сообщали Власти, в марте 2020 года на рассмотрение профильного комитета Рвды поступил законопроект от титульной партии «Про экономический паспорт украинца». Он предусматривает создание специального «Фонда будущего», на деньги из которого может рассчитывать каждый украинец, родившийся после 1 января 2021 года.

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Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский
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