Зеленский внесет до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести до 10 декабря законопроект об экономическом паспорте украинца.

Зеленский пообещал неродившимся детям деньги от олигархов



Об этом он сказал в обращении к Верховной Раде.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам главы государства, рента за недра будет накапливаться на персональных счетах детей, которые смогут использовать их на образование или покупку жилья в Украине.

Таким образом олигархи, по словам Зеленского, будут инвесторами в будущее Украины.

Этими средствами дети смогут распоряжаться после достижения совершеннолетия.

Как сообщали Власти, в марте 2020 года на рассмотрение профильного комитета Рвды поступил законопроект от титульной партии «Про экономический паспорт украинца». Он предусматривает создание специального «Фонда будущего», на деньги из которого может рассчитывать каждый украинец, родившийся после 1 января 2021 года.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский