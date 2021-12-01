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10:36 01 Декабря 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Зеленский пообещал закон о двойном гражданстве

Президент украины Владимир Зеленский заявил, что внесёт в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве.

Зеленский заявил, что двойное гражданство - для украинской диаспоры в США и Канаде

О своем решении он заявил во время выступления в Верховной Раде.

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Глава государства сделал упор на то, что им смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде.

«Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов», — сказал Зеленский.

«Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а и украинского гражданства», — добавил президент.

Как сообщали Власти, замминистра МВД Евгений Енинн сообщил в октябре 2021 года, что законопроект о двойном гражданстве в Украине уже готов, его скоро подадут на рассмотрение в Верховную Раду.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, двойное гражданство
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