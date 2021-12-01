Зеленский пообещал закон о двойном гражданстве
Президент украины Владимир Зеленский заявил, что внесёт в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве.
О своем решении он заявил во время выступления в Верховной Раде.
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Глава государства сделал упор на то, что им смогут воспользоваться представители украинской диаспоры в США и Канаде.
«Важная составляющая нашей международной политики – поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов», — сказал Зеленский.
«Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а и украинского гражданства», — добавил президент.
Как сообщали Власти, замминистра МВД Евгений Енинн сообщил в октябре 2021 года, что законопроект о двойном гражданстве в Украине уже готов, его скоро подадут на рассмотрение в Верховную Раду.