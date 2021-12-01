Зеленский пообещал закон о двойном гражданстве

«Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а и украинского гражданства», — добавил президент.

Как сообщали Власти, замминистра МВД Евгений Енинн сообщил в октябре 2021 года, что законопроект о двойном гражданстве в Украине уже готов, его скоро подадут на рассмотрение в Верховную Раду.