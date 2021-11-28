В «Слуге народа» усомнились в законности отстранения Януковича
Постановление Верховной Рады о самоустранении экс-президента Виктора Януковича в 2014 году не совсем соответствовало закону.
Об этом заявил изданию Фокус адвокат и нардеп от “Слуги народа” Александр Качура. Он пояснил, что понятия “самоустранение” в законодательстве отсутствует.
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По мнению политика, тогдашней власти стоило запустить процедуру импичмента.
«Я не думаю, что в тот момент были такие события, которые этого (отстранения — ред.) требовали. Если хотели — нужно было процедуру импичмента запускать… Не думаю, что есть шанс (оспорить постановление — ред.), не думаю, что суд вынесет решение в пользу Януковича”, – сказал Качура.
Он уточнил, что как юрист оценивает выбранную процедуру отстранения главы государства как несовершенную и вызывающую сомнения.
“Я думаю, что история уже рассудит и даст оценку», — заключил нардеп.
Ранее Власти сообщали, что бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины, которая приняла Постановление о его самоустранении с должности главы государства.