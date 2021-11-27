Байден поговорит с Зеленским до и после переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом до и после общения последнего с главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью РБК-Украина.
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«С американцами у нас сегодня контакты на очень высоком уровне практически каждые несколько дней. К примеру, ожидается телефонный разговор Байдена с Путиным. И я знаю, что до этого будет разговор президента США с президентом Украины», – сказал он.
Ермак также уточнил, что «точно будет один разговор с президентом, а может быть и два». По его словам, возможно, до разговора с Путиным будет общение с госсекретарем Энтони Блинкеном, а после – с президентом, но такой разговор «точно будет».
Ранее Власти сообщали, что на ближайшей встрече глав России и США обсудят ситуацию в Украине, но когда она пройдет – пока неизвестно.