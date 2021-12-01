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16:08 01 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В России ураган выкорчевал главное дерево страны – “дуб Тургенева”

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» ветер повалил дуб, который посадил классик русской литературы Иван Сергеевич Тургенев.

Дубу насчитывалось 198 лет

Об этом сообщается на сайте музея.

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В воскресенье, 30 ноября ураганный ветер, местами достигающий 30 м/с сильно повредил часть музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

Под порывами ветра погибло множество старых деревьев – елей, ясеней и берёз. Серьезно пострадала и липовая аллея. Однако самой большой потерей для заповедника стало падение дуба, который лично посадил классик русской литературы Иван Сергеевич Тургенев.

Дубу насчитывалось 198 лет, он был внесен в реестр старовозрастных деревьев, а в 2021 году его признали главным деревом России.

По словам очевидцев, ветер был настолько сильным, что буквально вырвал 30-метровое дерево из земли

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», — сообщил директор музея-заповедника.

Как ранее сообщали Власти, жительницу харьковской области убило упавшее дерево, поваленное сильным ветром.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, дерево, дуб, заповедник, тургенев
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