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01:32 02 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

Ученые в Китае нашли антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины против всех штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

В Китае открыли антитело, которое воздействует на основу коронавируса, которая не меняется при мутациях

Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории bioRxiv.

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Антитело 35B5, как и все нейтрализующие моноклональные антитела (mAb), нацелено на рецептор-связывающий домен (RBD) коронавируса SARS-CoV-2. RBD является функционально важной частью S-белка, который присоединяется к клеточному рецептору ACE2 в различных тканях и органах человека.

Известно, что вызывающие озабоченность штаммы коронавируса снижают эффективность нейтрализующих антител и одобренных вакцин.

Однако исследователи продемонстрировали, что mAb 35B5 эффективно нейтрализует SARS-CoV-2 дикого типа (WT) и вызывающие озабоченность штаммы, включая вариант B. 1.617.2 (дельта), как в лабораторных условиях, так и внутри живого организма.

Криоэлектронная микроскопия показала, что 35B5 нейтрализует SARS-CoV-2, воздействуя на уникальный эпитоп – область, которая является прямой мишенью для антител.

Этот эпитоп отличается от остальной части рецептор-связывающего домена тем, что он не претерпевает мутаций, характерных для штаммов, вызывающих тревогу.

Таким образом, этот компонент коронавируса может стать мишенью для универсальных вакцин.

Как сообщали Власти, в США группа экспертов FDA проголосовала за разрешение на экстренное использование противовирусных таблеток от Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

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Тэги: коронавирус, covid-19
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