Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса
Ученые в Китае нашли антитело, которое может стать основой для универсальной вакцины против всех штаммов коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории bioRxiv.
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Антитело 35B5, как и все нейтрализующие моноклональные антитела (mAb), нацелено на рецептор-связывающий домен (RBD) коронавируса SARS-CoV-2. RBD является функционально важной частью S-белка, который присоединяется к клеточному рецептору ACE2 в различных тканях и органах человека.
Известно, что вызывающие озабоченность штаммы коронавируса снижают эффективность нейтрализующих антител и одобренных вакцин.
Однако исследователи продемонстрировали, что mAb 35B5 эффективно нейтрализует SARS-CoV-2 дикого типа (WT) и вызывающие озабоченность штаммы, включая вариант B. 1.617.2 (дельта), как в лабораторных условиях, так и внутри живого организма.
Криоэлектронная микроскопия показала, что 35B5 нейтрализует SARS-CoV-2, воздействуя на уникальный эпитоп – область, которая является прямой мишенью для антител.
Этот эпитоп отличается от остальной части рецептор-связывающего домена тем, что он не претерпевает мутаций, характерных для штаммов, вызывающих тревогу.
Таким образом, этот компонент коронавируса может стать мишенью для универсальных вакцин.
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