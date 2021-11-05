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19:30 01 Декабря 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Не подтягивается COVID-сертификат в «Дія»: что нужно делать

В Минздраве описали порядок действий, если приложение “Дія” не находит сертификат о вакцинации.

Минздрав описал порядок действий при проблемах с получением COVID-сертификата

Рекомендации описаны на Facebook-странице министерства.

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Вначале посоветовали повторить запрос через портал “Дія”.  Если же и здесь данные не найдутся, нужно обратиться к семейному врачу или врачу, который делал прививку с предложением проверить персональные данные:

  • ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.

  • РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее называвшийся индивидуальный налоговый номер — ИНН).

  • УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека.

  • Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении.

  • Актуальный номер телефона, на котором можно принимать и отправлять смс.

  • Если у вас есть ребенок до 18-ти лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, РНОКПП и УНЗР.

“Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека”, – порекомендовали в Минздраве.

Также там описали варианты действий при получении различных сообщений от приложения.

«Ошибка при генерации сертификата» после запроса на COVID-сертификат

Рекомендуется обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививку, с запросом проверить персональные данные, описанные выше.

«Сертификат о вакцинации недоступен»

Если вы получили одну или две дозы прививки, обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, затем отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал «Дія»

«Сертификат о вакцинации недоступен» с таким текстом «Вы привились не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку»

Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который учел бы выполненную вами вакцинацию, не представляется возможным. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.

«Номер партии вакцины ошибочный»

Нужно обратиться к врачу, который провел прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить Международное свидетельство о вакцинации и не получите сертификат COVID.

«К сожалению, произошла ошибка».

Обращайтесь в техническую поддержку портала и приложения «Дія».

Ранее Власти сообщали, что в “Дія” теперь можно оформить пенсии и субсидии, и рассказали, как это сделать.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дия, сертификат о вакцинации
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