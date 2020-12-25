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Главная » Украина » Общество
03:01 02 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Сколько будем отдыхать на Новый год: украинцев ждет несколько длинных выходных

На новогодние праздники украинцев ожидают продолжительные выходные.

Каледнарь праздничных выходных

Об этом сообщает «Украинская правда».

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Первый праздничный выходной выпал на понедельник, 27 декабря. Связан он с празднованием Рождества 25 декабря, которое в этом году выпало на субботу, а значит выходной автоматически переносится на понедельник 27-го.

Рабочий день в пятницу 24 декабря рекомендовано сделать коротким.

Подобная ситуация получилась в этом году и с празднованием Нового Года – он придет в ночь с пятницы на субботу из-за чего понедельник также окажется выходным. Так что украинцы будут отдыхать с 1 по 3 января.

Последние три дня выходных придутся на вторник – четверг с 7 по 9 января в связи с празднованием Рождества по юлианскому календарю.

Как ранее сообщали Власти, на новогодне-рождественские праздники Украина, скорее всего, будет находиться в «красной» карантинной зоне из-за ситуации с COVID-19.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Новый год, праздник, выходные
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