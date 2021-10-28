В Греции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 людей старше 60: несогласных будут штрафовать

Во вторник Греция заявила, что сделает прививки от COVID-19 обязательными для людей в возрасте 60 лет и старше.

Мигрантка разговаривает с сотрудником министерства здравоохранения перед тем, как получить прививку против COVID-19 в лагере для беженцев на острове Лесбос.



Об этом сообщает Reuters.

Власти заявили, что те, кто не подчинится этому требованию, с 16 января будут подвергаться ежемесячному штрафу в размере 100 евро (среднемесячная пенсия в Греции – 730 евро).

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Как заявил на заседании правительства премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, необходимо защитить более полумиллиона пожилых греков, которые еще не сделали прививки.

«Это цена, которую нужно платить за здоровье, – сказал премьер. – Мы концентрируем усилия на защите наших сограждан, и по этой причине отныне их вакцинация будет обязательной».

Сириза, основная оппозиционная партия Греции, назвала эти меры «карательными» и «чрезмерными» с финансовой точки зрения.

Около 63 процентов 11-миллионного населения Греции полностью вакцинированы. Хотя по данным Министерства здравоохранения, 520 тысяч человек старше 60 лет еще не сделали прививки.

Греция в этом месяце запретила непривитым посещать рестораны, кинотеатры, музеи и тренажерные залы, поскольку ежедневные случаи заболевания COVID-19 достигли рекордного уровня.

Ранее Власти писали, что Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию для всех жителей страны.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Греция, прививки, вакцинация