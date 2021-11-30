Самая вакцинированная страна Европы ужесточила карантин из-за COVID-19

В связи с ростом числа заражений с 1 декабря правительство Португалии вводит новые ограничения.

Открытие нового центра вакцинации в Лиссабоне. 30 ноября 2021 года.



Об этом сообщает AP.

Премьер-министр Антониу Кошта объявил в стране «состояние бедствия». Это еще не «чрезвычайное положение», но это дает правительству право вводить более строгие ограничения без одобрения парламента.

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Ужесточается контроль в аэропортах, портах и ​​наземных пунктах пропуска. Все прибывающие в страну должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не менее чем за 48 часов до пересечения границы.

В рестораны, ночные клубы, кинотеатры, спортзалы, гостиницы будет пускать только тех, у кого есть сертификат вакцинации или справка, подтверждающая недавнее выздоровление. Ношение масок в закрытых посещениях снова станет обязательным.

Уровень вакцинации в 10-миллионной Португалии – 87 процентов – является одним из самых высоких в мире. Тем не менее, с сентября количество госпитализаций пациентов с COVID-19 растет. Во вторник в стране зарегистрировали 2907 новых случаев заболевания и 15 смертей.

В понедельник в Португалии подтвердили 13 случаев заражения штаммом «Омикрон» – все у игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба «Белененсеш», один из игроков которого недавно вернулся из ЮАР.

Ранее Власти писали, что Португалия стала первой европейской страной, изменившей правила удаленной работы в результате пандемии COVID-19.

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Тэги: Португалия, эпидемия, карантин