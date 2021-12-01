В США ответили на угрозы Путина Украине из-за возможного вступления в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил удивление заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что возможное членство Украины в НАТО может представлять угрозу России.

Блинкен удивился заявлению Путина об угрозе от НАТО



Об этом, как сообщила “Европейская правда”, он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге.

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«Я видел заявление и откровенно говоря, оно вызывает удивление, потому что идея, что Украина представляет угрозу России, стала бы плохой шуткой, если бы ситуация не была столь серьезной. НАТО является оборонным альянсом. Мы не угроза для России. Мы не имеем агрессивных намерений по России», – сказал Блинкен.

Он уточнил, что это касается и стран-партнеров, поскольку они используют оборонные средства для надлежащей самозащиты от агрессии.

«Каждый шаг, который мы делаем, направлен на обеспечение того, что у нас на практике есть эффективные оборонные средства для защиты членов Альянса и партнеров», – добавил госсекретарь.

Как сообщали Власти, в Кремле назвали условие вторжения в Украину. Россия нападет, если страна попытается вступить в НАТО.

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Тэги: НАТО, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен