Болезнь не отступает: в Украине за сутки более 13 тыс новых случаев

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 декабря диагностировали COVID-19 у 13 531 человека, болезнь унесла 525 жизней.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1346 детей и 240 медработников.

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Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стал Киев – 1418, за ним идут Донецкая – 803, Житомирская – 743, Львовская – 729 и Запорожская области – 709.

Количество новых заболеваний за сутки по регионам:

г. Киев – 1418;

Винницкая область – 568;

Волынская область – 647;

Днепропетровская область – 682;

Донецкая область – 803;

Житомирская область – 743;

Закарпатская область – 496;

Запорожская область – 709;

Ивано-Франковская область – 623;

Киевская область – 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область – 729;

Николаевская область – 424;

Одесская область – 418;

Полтавская область – 677;

Ривненская область – 461;

Сумская область – 371;

Тернопольская область – 310;

Харьковская область – 501;

Херсонская область – 150;

Хмельницкая область – 594;

Черкасская область – 493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область – 558.

Как ранее сообщали Власти, количество случаев заражения новым штаммом коронавируса “Омикрон” в Южной Африке почти удвоилось за день – с 4373 до 8561.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19