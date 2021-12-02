Болезнь не отступает: в Украине за сутки более 13 тыс новых случаев
В Украине за сутки по состоянию на утро 2 декабря диагностировали COVID-19 у 13 531 человека, болезнь унесла 525 жизней.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1346 детей и 240 медработников.
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Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стал Киев – 1418, за ним идут Донецкая – 803, Житомирская – 743, Львовская – 729 и Запорожская области – 709.
Количество новых заболеваний за сутки по регионам:
-
г. Киев – 1418;
-
Винницкая область – 568;
-
Волынская область – 647;
-
Днепропетровская область – 682;
-
Донецкая область – 803;
-
Житомирская область – 743;
-
Закарпатская область – 496;
-
Запорожская область – 709;
-
Ивано-Франковская область – 623;
-
Киевская область – 640;
-
Кировоградская область – 183;
-
Луганская область – 169;
-
Львовская область – 729;
-
Николаевская область – 424;
-
Одесская область – 418;
-
Полтавская область – 677;
-
Ривненская область – 461;
-
Сумская область – 371;
-
Тернопольская область – 310;
-
Харьковская область – 501;
-
Херсонская область – 150;
-
Хмельницкая область – 594;
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Черкасская область – 493;
-
Черновицкая область – 164;
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Черниговская область – 558.
Как ранее сообщали Власти, количество случаев заражения новым штаммом коронавируса “Омикрон” в Южной Африке почти удвоилось за день – с 4373 до 8561.