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08:45 02 Декабря 2021 Просмотров 47   КомментариевКомментарии

Болезнь не отступает: в Украине за сутки более 13 тыс новых случаев

В Украине за сутки по состоянию на утро 2 декабря диагностировали COVID-19 у 13 531 человека, болезнь унесла 525 жизней.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 1346 детей и 240 медработников.

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Лидером по количеству новых случаев COVID-19 стал Киев – 1418, за ним идут Донецкая – 803, Житомирская – 743, Львовская – 729 и Запорожская области – 709.

Количество новых заболеваний  за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1418;

  • Винницкая область – 568;

  • Волынская область – 647;

  • Днепропетровская область – 682;

  • Донецкая область – 803;

  • Житомирская область – 743;

  • Закарпатская область – 496;

  • Запорожская область – 709;

  • Ивано-Франковская область – 623;

  • Киевская область – 640;

  • Кировоградская область – 183;

  • Луганская область – 169;

  • Львовская область – 729;

  • Николаевская область – 424;

  • Одесская область – 418;

  • Полтавская область – 677;

  • Ривненская область – 461;

  • Сумская область – 371;

  • Тернопольская область – 310;

  • Харьковская область – 501;

  • Херсонская область – 150;

  • Хмельницкая область – 594;

  • Черкасская область – 493;

  • Черновицкая область – 164;

  • Черниговская область – 558.

Как ранее сообщали Власти, количество случаев заражения новым штаммом коронавируса “Омикрон” в Южной Африке почти удвоилось за день – с 4373 до 8561.

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Тэги: covid-19
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