В США первый случай “Омикрона” обнаружили у полностью вакцинированного

Заразившийся человек вернулся в США из Южной Африки 22 ноября. Спустя неделю после возвращения у него был выявлен штамм «Омикрон».

Доктор Энтони Фаучи во время брифинга для прессы в Белом доме в Вашингтоне. 1 декабря 2021 года.



Об этом сообщает Reuters.

«Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, получили отрицательный тест», – пояснил главный вирусолог США Энтони Фаучи, который общался с журналистами в Белом доме.

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По его словам, у пациента легкие симптомы, «его состояние улучшается».

Заразившийся «Омикроном» человек был полностью вакцинирован, однако он не сделал третью дозу вакцины.

Новость об обнаружении штамма в США стало причиной резкого падения фондовых индексов: в среду индекс S&P 500 понизился более, чем на 1%.

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки, а затем обнаружен в двух десятках стран, в том числе в нескольких странах Европы, в Канаде, Австралии, Японии, Гонконге и Израиле. Специалисты считают, что он может представлять серьезную угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большее количество мутаций.

Ранее Власти писали, что ВОЗ назвала новый штамм коронавируса угрозой для планеты.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, штамм омикрон