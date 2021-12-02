В США первый случай “Омикрона” обнаружили у полностью вакцинированного
Заразившийся человек вернулся в США из Южной Африки 22 ноября. Спустя неделю после возвращения у него был выявлен штамм «Омикрон».
Об этом сообщает Reuters.
«Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, получили отрицательный тест», – пояснил главный вирусолог США Энтони Фаучи, который общался с журналистами в Белом доме.
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По его словам, у пациента легкие симптомы, «его состояние улучшается».
Заразившийся «Омикроном» человек был полностью вакцинирован, однако он не сделал третью дозу вакцины.
Новость об обнаружении штамма в США стало причиной резкого падения фондовых индексов: в среду индекс S&P 500 понизился более, чем на 1%.
«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки, а затем обнаружен в двух десятках стран, в том числе в нескольких странах Европы, в Канаде, Австралии, Японии, Гонконге и Израиле. Специалисты считают, что он может представлять серьезную угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большее количество мутаций.
Ранее Власти писали, что ВОЗ назвала новый штамм коронавируса угрозой для планеты.