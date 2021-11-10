Moderna назвала дату создания вакцины против штамма “Омикрон”

Американская компания Moderna сообщила, что работает над созданием более мощной вакцины для защиты от нового штамма коронавируса.

Президент компании Moderna Стивен Хоге.



Об этом сообщает The Guardian.

Moderna могла бы провести тестирование вакцины и подать заявку на ее применение уже в марте, заявил в среду президент компании Стивен Хоге.

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По его словам, это будет бустерная вакцина, специально нацеленная на мутации в недавно открытом штамме «Омикрон».

«Мы уже начали эту программу», – сказал Хоге.

Компания также работает над «поливалентной» вакциной, которая будет нацелена на борьбу с четырьмя различными штаммами коронавируса, включая «Омикрон». По словам Хоге, эта работа может занять еще несколько месяцев.

Новый штамм коронавируса впервые был выявлен в ЮАР. О его существовании стало известно 25 ноября. «Омикрон» уже обнаружен в нескольких странах, включая Испанию, Канаду, Великобританию, Австрию, Португалию, США.

Ранее Власти писали, что, по мнению ученых, новый штамм «Омикрон» может вытеснить «Дельту» и быстро распространиться даже среди вакцинированного населения.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: вакцина, Moderna, штамм омикрон