Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19
Федеральное правительство и правительства земель собираются ужесточить карантинные меры, чтобы снизить растущее число заболеваний.
О проекте постановления, который предстоит обсудить министрам сообщает Focus.
Так, по всей Германии вводятся строгие ограничения на контакты для непривитых людей: они могут общаться только с членами своей семьи. К ним могут приходить гости, но не более двух человек. На детей до 14 лет это правило не распространяется.
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Вакцинированные и выздоровевшие люди могут встречаться без ограничений.
Вход в магазины разрешен только для вакцинированных двумя прививками (кроме магазинов, где продают товары повседневного спроса).
Бары, ночные клубы, дискотеки будут закрыты, если заболеваемость в данной местности превысит установленный порог.
Ношение масок обязательно в школах всех уровней обучения.
Вводятся ограничение на проведение крупных мероприятий. На открытом воздухе может находиться до 5 тысяч человек. На футбольном матче – до 10 тысяч зрителей.
Возможное введение всеобщей обязательной вакцинации уже в феврале 2022 года.
За минувшие сутки в Германии зарегистрировано 67186 новых случаев коронавируса – примерно столько же, сколько неделей ранее. От последствий коронавирусной инфекции скончались 446 человек – максимум за последние девять месяцев. Более высокий показатель – 490 смертей за сутки – был зафиксирован 20 февраля.
В Германии полностью привиты от коронавируса не менее 57 млн человек – 68,6 процента населения.
Ранее Власти писали, что Ангела Меркель на ежегодном собрании союза городов Германии назвала ситуацию в стране «критической».