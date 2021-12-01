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12:01 02 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге старушка сожгла огромную елку перед горсоветом

Рядом с горсоветом Кривого Рога пожарные тушили загоревшееся дерево.

Приехавшие на вызов спасатели

Об этом сообщает «ТСН.ua»

В Металлургическом районе Кривого Рога произошло ЧП. Недалеко от горсовета загорелась большая елка, стоящая над дорогой. Очевидцы рассказали, что дерево случайно подожгла бабушка, которая под ним находилась.

По словам свидетелей, старушка принесла под елку одеяло, и пыталась с помощью него развести огонь, чтобы согреться. В результате чего дерево и загорелось. Судя по всему речь идет о бездомной женщине.

После того как дерево загорелось бабушка поспешила ретироваться с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС быстро справились с горящим деревом.

«Площадь возгорания составила 10 кв.м», — сообщили в ГСЧС.

Как ранее сообщали Власти,  в Киеве на рассвете вспыхнуло офисное здание.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пожар, кривой рог, дерево
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