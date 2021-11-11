На границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения
На границе Белоруси рядом с Украиной анонсированы масштабные российско-белорусские военные ученые.
Об этом сообщил самопровозглашенный президент республики Беларусь Алесандр Лукашенко в интервью для «РИА Новости».
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По его словам, об учениях на территории республики он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко.
Лукашенко отметил, что учения пройдут в два этапа и состоятся уже в ближайшие несколько месяцев.
«Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заявил он.
Учения будут проводиться на фоне военной активности, которая якобы была замечена Министерством обороны Беларуси со стороны европейских стран и Украины.
Как ранее сообщали Власти, Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.