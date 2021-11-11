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13:04 02 Декабря 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

На границе с Украиной пройдут масштабные российско-белорусские военные учения

На границе Белоруси рядом с Украиной анонсированы масштабные российско-белорусские военные ученые.

Учения пройдут в два этапа и состоятся уже в ближайшие несколько месяцев

Об этом сообщил самопровозглашенный президент республики Беларусь Алесандр Лукашенко в интервью для «РИА Новости».

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По его словам, об учениях на территории республики он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что учения пройдут в два этапа и состоятся уже в ближайшие несколько месяцев.

«Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — заявил он.

Учения будут проводиться на фоне военной активности, которая якобы была замечена Министерством обороны Беларуси со стороны европейских стран и Украины.

Как ранее сообщали Власти, Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Лукашенко, беларусь, военные учения
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