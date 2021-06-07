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14:10 02 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В СБУ и МИД прокомментировали задержание ФСБ “украинских шпионов”

Украинское посольство в РФ проверяет информацию о задержании украинских граждан, однако, в СБУ уверенны, что это фейк.

В СБУ заявили, что это фейк созданный российскими спецслужбами

Об этом в комментарии «УНИАН» сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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На заявление о задержании в России граждан Украины, которые якобы готовили теракт, отреагировали украинские власти.

В МИД заявили, что проверяют эту информацию, а представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что это фейк созданный российскими спецслужбами.

«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль», — сообщил Артем Дехтяренко.

Как ранее сообщали Власти, в ФСБ России заявили о задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, СБУ, мид, ФСБ
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