В СБУ и МИД прокомментировали задержание ФСБ “украинских шпионов”
Украинское посольство в РФ проверяет информацию о задержании украинских граждан, однако, в СБУ уверенны, что это фейк.
Об этом в комментарии «УНИАН» сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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На заявление о задержании в России граждан Украины, которые якобы готовили теракт, отреагировали украинские власти.
В МИД заявили, что проверяют эту информацию, а представитель СБУ Артем Дехтяренко заявил, что это фейк созданный российскими спецслужбами.
«Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль», — сообщил Артем Дехтяренко.
Как ранее сообщали Власти, в ФСБ России заявили о задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.