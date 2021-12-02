В Раду поступил закон о множественном гражданстве: что предполагает

На сайте Верховной Рады Украины появился текст внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об изменениях в Закон Украины «О гражданстве Украины».

Гражданство можно получить по соответсвующему заявлению



Согласно документу, изменения касаются оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.

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Законопроект призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, имеющим гражданство (подданство) других государств.

Кто сможет стать гражданином Украины

Закон определяет следующие основания приобретения гражданства Украины:

1) по рождению;

2) по территориальному происхождению;

3) вследствие принятия в гражданство;

4) вследствие восстановления в гражданстве;

5) вследствие усыновления;

6) вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в учреждение здравоохранения, учреждение образования или иное детское учреждение, детский дом семейного типа или приемную семью;

7) вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;

в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;

9) вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;

10) по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.

Но, кроме того, статья 9 проекта закона предусматривает, что иностранец или лицо без гражданства могут по их заявлению принять гражданство Украины.

Кто не сможет стать гражданином Украины

При этом в гражданство Украины не принимается лицо, которое:

совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид;

осуждено в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;

совершило на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;

действия которого непосредственно создают угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Гражданство можно восстановить

Также в законе предусмотрена процедура “возобновления в гражданстве Украины”. В соответствии с ней:

лицо, которое прекратило гражданство Украины и является лицом без гражданства и подало заявление о возобновлении в гражданстве Украины, приобретает гражданство Украины независимо от того, проживает оно постоянно в Украине или за границей, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью шестой статьи 9 настоящего Закона.

лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств), возвратилось в Украину на постоянное проживание и подало заявление о возобновлении в гражданстве Украины, приобретает гражданство Украины при отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью шестой статьи 9.

Гражданство можно потерять

Документом также пересматриваются основания для потери гражданства Украины, в частности, предполагается, что такими основаниями являются:

использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием чего является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;

установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождение военной службы имели (имеют) гражданство Украины.

В Офисе президента отметили, что документ актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины.

«Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит государство”, — сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, президент украины Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что внесёт в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве.

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Тэги: Верховная Рада, двойное гражданство