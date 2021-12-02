В Раду поступил закон о множественном гражданстве: что предполагает
На сайте Верховной Рады Украины появился текст внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об изменениях в Закон Украины «О гражданстве Украины».
Согласно документу, изменения касаются оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины.
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Законопроект призван обеспечить правовую определенность отношения государства к украинским гражданам, имеющим гражданство (подданство) других государств.
Кто сможет стать гражданином Украины
Закон определяет следующие основания приобретения гражданства Украины:
1) по рождению;
2) по территориальному происхождению;
3) вследствие принятия в гражданство;
4) вследствие восстановления в гражданстве;
5) вследствие усыновления;
6) вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройства ребенка в учреждение здравоохранения, учреждение образования или иное детское учреждение, детский дом семейного типа или приемную семью;
7) вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;
в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка;
9) вследствие признания отцовства или материнства или установления факта отцовства или материнства;
10) по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Украины.
Но, кроме того, статья 9 проекта закона предусматривает, что иностранец или лицо без гражданства могут по их заявлению принять гражданство Украины.
Кто не сможет стать гражданином Украины
При этом в гражданство Украины не принимается лицо, которое:
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совершило преступление против человечества или осуществляло геноцид;
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осуждено в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;
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совершило на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением;
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действия которого непосредственно создают угрозу национальной безопасности и национальным интересам Украины.
Гражданство можно восстановить
Также в законе предусмотрена процедура “возобновления в гражданстве Украины”. В соответствии с ней:
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лицо, которое прекратило гражданство Украины и является лицом без гражданства и подало заявление о возобновлении в гражданстве Украины, приобретает гражданство Украины независимо от того, проживает оно постоянно в Украине или за границей, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью шестой статьи 9 настоящего Закона.
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лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств), возвратилось в Украину на постоянное проживание и подало заявление о возобновлении в гражданстве Украины, приобретает гражданство Украины при отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью шестой статьи 9.
Гражданство можно потерять
Документом также пересматриваются основания для потери гражданства Украины, в частности, предполагается, что такими основаниями являются:
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использование совершеннолетним гражданином Украины, который имеет гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием чего является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;
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установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождение военной службы имели (имеют) гражданство Украины.
В Офисе президента отметили, что документ актуализирует положения законодательства в сфере гражданства и уточняет полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины.
«Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит государство”, — сказано в сообщении.
Как сообщали Власти, президент украины Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что внесёт в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве.