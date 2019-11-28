WTA приостановила турниры в Китае из-за исчезнувшей теннисистки

WTA неоднократно призывало к полному расследованию заявлений известной китайской теннисистки Пэн Шуай.

Пэн Шуай не появлялся на публике в течение трех недель после заявления о сексуальном насилии



The Women’s Tennis Association – Женская теннисная ассоциация объявила о немедленной приостановке всех турниров в Китае из-за опасений за китайскую теннисистку Пэн Шуай, сообщает BBC Sport

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35-летняя Пэн исчезла из поля зрения общественности на три недели после того, как обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии.

«При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как я могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она отказалась от своих обвинений в сексуальном насилии», — заявил глава WTA Стив Саймон.

В ответ Китай заявил, что «выступает против политизации спорта». Новости о приостановке турниров WTA в Китае были удалены из Интернета в стране, хотя учетная запись WTA в китайской социальной сети Weibo все еще доступна.

WTA неоднократно призывало к полному расследованию заявлений Пэн Шуай. После того, как она обвинила бывшего вице-премьера Чжан Гаоли в сексуальном насилии, Пэн сказала, что была «в безопасности и здорова» во время видеозвонка с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в ноябре. Однако WTA заявило, что видео не является «недостаточным доказательством» безопасности Пэн. В пространном заявлении Саймон сказал, что он «очень обеспокоен» рисками, с которыми могут столкнуться игроки и персонал, если мероприятия будут проводиться в Китае в 2022 году.

«Руководство Китая не решило этот очень серьезный вопрос каким-либо заслуживающим доверия образом», – сказал глава WTA. «Если влиятельные люди смогут подавить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была основана WTA – равенство женщин – потерпит колоссальную неудачу. «Я не допущу и не могу допустить, чтобы это случилось с WTA и его игроками».

Ранее Власти писали, что в Китае исчезла звезда тенниса после заявления об изнасиловании бывшим вице-премьером.

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Тэги: WTA, Пэн Шуай, Руководство Китая