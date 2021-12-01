В Покровске в многоэтажке прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

В одной из многоэтажек Покровска прогремел взрыв в квартире.

В результате происшествия пострадал хозяин квартиры 1985 года рождения



Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, 2 декабря.

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В городе Покровск в девятиэтажном доме в микрорайоне Южный произошел взрыв в одной из квартир. На место происшествия прибыли службы спасения.

В результате происшествия пострадал хозяин квартиры 1985 года рождения.

Он был госпитализирован в хирургическое отделение Покровской районной центральной больницы с диагнозом: термические ожоги кистей рук, головы и лица, его состояние в данный момент удовлетворительное.

Причина взрыва на данный момент не сообщается, сейчас она устанавливается соответствующими специалистами.

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области в многоэтажке прогремел мощный взрыв.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: взрыв, Черниговская область