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15:52 02 Декабря 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Покровске в многоэтажке прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие

В одной из многоэтажек Покровска прогремел взрыв в квартире.

В результате происшествия пострадал хозяин квартиры 1985 года рождения

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, 2 декабря.

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В городе Покровск в девятиэтажном доме в микрорайоне Южный произошел взрыв в одной из квартир. На место происшествия прибыли службы спасения.

В результате происшествия пострадал хозяин квартиры 1985 года рождения.

Он был госпитализирован в хирургическое отделение Покровской районной центральной больницы с диагнозом: термические ожоги кистей рук, головы и лица, его состояние в данный момент удовлетворительное.

Взрывом было уничтожено 2 оконных блока и 1 дверной блок квартиры, повреждена 1 межквартирная и 2 межкомнатные стены

Причина взрыва на данный момент не сообщается, сейчас она устанавливается соответствующими специалистами.

От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники

Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области в многоэтажке прогремел мощный взрыв.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: взрыв, Черниговская область
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