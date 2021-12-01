В Покровске в многоэтажке прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие
В одной из многоэтажек Покровска прогремел взрыв в квартире.
Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, 2 декабря.
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В городе Покровск в девятиэтажном доме в микрорайоне Южный произошел взрыв в одной из квартир. На место происшествия прибыли службы спасения.
В результате происшествия пострадал хозяин квартиры 1985 года рождения.
Он был госпитализирован в хирургическое отделение Покровской районной центральной больницы с диагнозом: термические ожоги кистей рук, головы и лица, его состояние в данный момент удовлетворительное.
Причина взрыва на данный момент не сообщается, сейчас она устанавливается соответствующими специалистами.
Как ранее сообщали Власти, в Николаевской области в многоэтажке прогремел мощный взрыв.