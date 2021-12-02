Украина закрыла границы для граждан арфиканских стран из-за «Омикрона»
В связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» с 00:00 3 декабря на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из нескольких стран Африки.
Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины. Речь идет о гражданах из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватина, Мозамбика, Малави.
Кроме того, запрет распространяется и на лиц, которые находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
В то же время, обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины и являющиеся супругами или детьми людей, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней за последние 14 дней.
Ранее Власти сообщали, что в воскресенье 29 ноября Всемирная организация здравоохранения призвала страны мира не вводить запреты на полеты из Африки.