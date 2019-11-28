Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на необитаемом острове Матуа в центре Курильской гряды.

БРК



Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Остров Матуа раньше принадлежал Японии и относится к так называемым спорным.

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Комплексы «Бастион» и личный состав доставили на остров на десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Для круглосуточного дежурства на Матуа построили автономный военный городок.

Для эксплуатации и обслуживания техники организовали технические посты, хранилища техники и оборудовали подъезды к стартовым позициям.

Комплексы «Бастион» способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт». Комплексы могут поражать корабли и наземные базы противника.

Ранее БРК «Бастион» были размещены на Камчатке, Курильских островах Итуруп и Кунашир, а также Калининградской области.



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