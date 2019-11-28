Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет
Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на необитаемом острове Матуа в центре Курильской гряды.
Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Остров Матуа раньше принадлежал Японии и относится к так называемым спорным.
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Комплексы «Бастион» и личный состав доставили на остров на десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.
Для круглосуточного дежурства на Матуа построили автономный военный городок.
Для эксплуатации и обслуживания техники организовали технические посты, хранилища техники и оборудовали подъезды к стартовым позициям.
Комплексы «Бастион» способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт». Комплексы могут поражать корабли и наземные базы противника.
Ранее БРК «Бастион» были размещены на Камчатке, Курильских островах Итуруп и Кунашир, а также Калининградской области.
Как сообщали Власти, в России фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км.