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19:31 02 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота заступили на дежурство на необитаемом острове Матуа в центре Курильской гряды.

БРК

Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Остров Матуа раньше принадлежал Японии и относится к так называемым спорным.

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Комплексы «Бастион» и личный состав доставили на остров на десантных кораблях Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Для круглосуточного дежурства на Матуа построили автономный военный городок.

Для эксплуатации и обслуживания техники организовали технические посты, хранилища техники и оборудовали подъезды к стартовым позициям.

Комплексы «Бастион» способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт». Комплексы могут поражать корабли и наземные базы противника.

Ранее БРК «Бастион» были размещены на Камчатке, Курильских островах Итуруп и Кунашир, а также Калининградской области.


Как сообщали Власти, в России фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, ракеты
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