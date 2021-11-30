Прыгнула с пешеходного моста: в центре Тернополя нашли тело 16-летней девушки
В Тернополе девушка совершила самоубийство прыгнув с моста.
Об этом сообщает «ТСН.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Тернопольской области Сергея Крета.
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Утром, 1 декабря в Тернополе на улице Воинов дивизии «Галичина» девушка прыгнула с железнодорожного моста. Прибывшие на метро происшествия медики констатировали смерть девушки.
Девушке было 16-лет, она училась в одном из училищ Тернополя.
Информацию о самоубийстве потвердели в полиции Тернопольской области.
«У полиции есть основания предполагать, что это было самоубийство. Продолжается следствие», — сказал Сергей Крета.
Как ранее сообщали Власти, под Киевом 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки.