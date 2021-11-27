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19:25 02 Декабря 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Офисе Зеленского заявили об успешном срыве госпереворота

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением во время пресс-марафона о подготовке госпереворота 1 декабря сорвал его.

В ОП заявили, что сам Зеленский сорвал планы "заговорщиков"

Об этом заявил Liga.net советник главы ОП Михаил Подоляк. Он уточнил, что слова главы государства о возможном перевороте приковали внимание к “заговорщикам” и помешали им “захватывать «почту и телеграф».

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“Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться”, – отметил Подоляк.

Он добавил, что в обществе после слов Зеленского появились сомнения в искренности «отставников», некоторые из которых “годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти”.

Также советник главы ОП добавил, что появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины.

“ Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический”, – заявил Подоляк.

Он также добавил, что есть еще и серьезное внимание западных политиков и дипломатов к происходящему.

Все эти факторы, по словам представителя ОП,  сказались на том, какие организации и политики присутствовали 1 декабря на улице, сколько вообще там было людей, и чем закончилась эта акция.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, госпереворот, офис президента
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