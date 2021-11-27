В Офисе Зеленского заявили об успешном срыве госпереворота
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением во время пресс-марафона о подготовке госпереворота 1 декабря сорвал его.
Об этом заявил Liga.net советник главы ОП Михаил Подоляк. Он уточнил, что слова главы государства о возможном перевороте приковали внимание к “заговорщикам” и помешали им “захватывать «почту и телеграф».
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“Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться”, – отметил Подоляк.
Он добавил, что в обществе после слов Зеленского появились сомнения в искренности «отставников», некоторые из которых “годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти”.
Также советник главы ОП добавил, что появилось больше внимания к возможным негативным сценариям для Украины.
“ Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства – коррупционный, клановый, олигархический”, – заявил Подоляк.
Он также добавил, что есть еще и серьезное внимание западных политиков и дипломатов к происходящему.
Все эти факторы, по словам представителя ОП, сказались на том, какие организации и политики присутствовали 1 декабря на улице, сколько вообще там было людей, и чем закончилась эта акция.
Ранее Власти сообщали:
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президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль;
- «госпереворот», которым пугал украинцев президент Владимир Зеленский, прошел вчера, 1 декабря, в Киеве.