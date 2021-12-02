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01:29 03 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главарь «ДНР» допустил обращение к Беларуси за помощью в случае войны с Украиной

Главарь “ДНР” Денис Пушилин допустил обращение за помощью не только к России, но и к Беларуси в случае войны с Украиной.

Пушилин допустил, что обратится к Лукашенко

Об этом 2 декабря сообщило РИА Новости.

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«Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии — заявления Александра Григорьевича мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», — сказал Пушилин.

По словам террориста, Украина «готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий», что видно «по перечню явных и скрытых признаков».

Как сообщали Власти, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта на Донбассе и готовят военное наступление.

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