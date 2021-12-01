Россия предложит НАТО подписать пакт о безопасности, чтобы остановить расширение альянса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг, что Москва вскоре выдвинет предложения о новом пакте европейской безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не может мириться с новыми военными угрозами, возникающими на ее границах.



Об этом сообщает Reuters.

Лавров, выступая на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме, сказал, что Европа возвращается к тому, что он назвал «кошмаром военной конфронтации».

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Он выразил надежду, что предложения России по новому пакту европейской безопасности, которые остановят дальнейшее расширение НАТО на восток, будут внимательно рассмотрены.

«Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается, НАТО отказывается конструктивно рассматривать наши предложения по деэскалации напряженности и предотвращению опасных инцидентов», – заявил Лавров ОБСЕ.

По его словам, «военная инфраструктура альянса приближается к границам России».

Лавров заявил, что Москва не может мириться с новыми военными угрозами, возникающими на ее границах.

«Категорически неприемлемо превращение соседних стран в плацдармы противостояния с Россией и размещение сил НАТО в непосредственной близости от районов, имеющих стратегическое значение для нашей безопасности», – сказал глава МИД России.

Ранее Власти писали, что Россия предлагает начать предметные переговоры о юридических гарантиях «нерасширения НАТО на восток».

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Тэги: Россия, НАТО, безопасность