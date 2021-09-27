Названа дата избрания нового канцлера Германии
В четверг, 2 декабря, представители СМИ получили приглашение на заседание Бундестага, на котором состоится избрание нового федерального канцлера.
Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.
Выборы федерального канцлера Германии намечены на 8 декабря.
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Ожидается, что Ангелу Меркель заменит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.
По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место. В состав новой коалиции помимо СДПГ также вошли «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).
63-летний Олаф Шольц в последние 20 лет занимал различные руководящие должности: был бургомистром Гамбурга, министром труда и соцразвития. С 2018 года он возглавляет Министерство финансов.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была представительницей консервативного блока партий «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС). Этот блок долгое время формировал правительство Германии, пока на последних выборах не уступил СДПГ.
Ранее Власти писали, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП сумели предварительно согласовать распределение министерских должностей в новом правительстве.