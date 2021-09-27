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21:22 02 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названа дата избрания нового канцлера Германии

В четверг, 2 декабря, представители СМИ получили приглашение на заседание Бундестага, на котором состоится избрание нового федерального канцлера.

На заседании Бундестага изберут нового федерального канцлера.

Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Выборы федерального канцлера Германии намечены на 8 декабря.

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Ожидается, что Ангелу Меркель заменит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.

По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место. В состав новой коалиции помимо СДПГ также вошли «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

63-летний Олаф Шольц в последние 20 лет занимал различные руководящие должности: был бургомистром Гамбурга, министром труда и соцразвития. С 2018 года он возглавляет Министерство финансов.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была представительницей консервативного блока партий «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС). Этот блок долгое время формировал правительство Германии, пока на последних выборах не уступил СДПГ.

Ранее Власти писали, что СДПГ, «Зеленые» и СвДП сумели предварительно согласовать распределение министерских должностей в новом правительстве.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Германия, бундестаг, канцлер
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