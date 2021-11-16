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00:45 03 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

В конце октября Еврокомиссия выпустила «Руководящие принципы инклюзивной коммуникации». 32-страничный документ вызвал шквал критики – и его пришлось отозвать.

Вместо рождества теперь будут просто «праздники».

Об этом сообщает Politico.

Документ, который представила еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли, должен был стать частью кампании по борьбе с дискриминацией.

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В рекомендациях чиновникам комиссии предлагалось использовать более гендерно-нейтральный язык и избегать «необоснованных предположений» о том, что все являются христианами.

К примеру, говоря о Рождестве, предлагалось использовать фразу «праздничный период».

«Не все отмечают христианские праздники, и не все христиане отмечают их в одни и те же дни», – сказано в документе.

В документе также предлагалось не использовать фразу «христианские имена», а использовать вместо этого «имя и фамилия».

После того, как на документ обратил внимание итальянский таблоид Il Giornale, его подвергли беспощадной критике. Еврокомиссию обвинили в попытке «отменить Рождество».

Один из лидеров Лиги Севера и бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал инициативу Еврокомиссии «безумной».

Бывший председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что советы «абсурдны», а «инклюзия не означает отрицания христианских ценностей».

Несогласие также высказали в Ватикане. Кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что борьба с дискриминацией не должна означать «отказ от наших корней».

В ответ на критику Еврокомиссия 30 ноября отозвала документ, а Хелена Далли отметила, что он будет доработан.

Ранее Власти писали, что в Украине официально празднует Рождество Христово дважды – 25 декабря и 7 января.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Еврокомиссия, Рождество, христианство
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