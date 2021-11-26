Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вчера, 2 декабря, официально покинула свою должность – прощание прошло в форме специальной церемонии.

Ангела Меркель официально покинула пост канцлера Германии



Об этом сообщил Укринформ. Мероприятие прошло во дворе Министерства обороны, но из-за пандемии людей там было не много.

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В частности, на ней присутствовали министры всех четырех каденций Меркель. Учитывая что их в правительство входит 52, получилось около 200 человек.

В начале церемонии Меркель произнесла семиминутную речь. Она поблагодарила граждан за доверие, политических соратников – за поддержку, а также поблагодарила медиков, которые противостоят четвертой волне пандемии COVID-19.

«Доверие – важнейший капитал в политике», – подчеркнула она.

Говоря о своих 16 годах на главной должности в Германии, Меркель отметила не только вызовы пандемии коронавируса, но и вспомнила финансовый кризис 2008 года и миграционный 2015-го.

Она подчеркнула, что все годы при власти были были для нее наполненными многими событиями и вызовами, с которыми приходилось сталкиваться «как политику, и как человеку».

Следующему правительству и его руководителю Олафу Шольцу Меркель пожелала удачи в работе и возможности найти ответы на все вызовы.

Как принято на таких церемониях, были зажжены факелы.

Обязательной частью церемониала является исполнение военным оркестром музыки по желанию уходящей с должности персоны.

Для своей церемонии Меркель, которая много лет являлась членом и лидером Христианско-демократического союза, выбрала христианский гимн «Великий Боже, мы славим тебя», а также песню «Для меня прольется дождь из красных роз» кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф, а также шлягер 1970-х «Ты забыл цветную пленку» панк-рокера из ГДР Нины Гаген.

Выбор песен Меркель объяснила тем, что с ними связаны определенные моменты ее молодости в Германской демократической республике.

Напомним, Меркель руководила Германией на протяжении 16 лет с 22 ноября 2005 года, всего на 11 дней меньше рекордного срока канцлера Гельмута Коля, занимавшего должность 5 870 дней в 1982-1998 годах.

Меркель, которой сейчас 67 лет, пообещала, что не будет больше претендовать ни на какие политические должности, но у нее будет свое бюро, и она будет продолжать выполнять определенные представительские функции.

Ранее Власти сообщали, что в эксклюзивном интервью Deutsche Welle канцлер Ангела Меркель рассказала о планах на будущее после ухода со своей должности

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