Кличко озвучил новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

Стоимость проезда в Киеве после окончания отопительного сезона возрастет минимум до 12 гривен для жителей столицы, у которых есть «Картка киевлянина».

Проезд подорожает в Киеве после окончания отопительного сезона



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на вопрос журналиста телеканала «Киев». Он подчеркнул, что окончательное решение будут принимать только после окончания отопительного сезона.

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Помимо владельцев “Карт киевлянина”, приобрести проездной смогут и жители Киевской области. для них цена одной поездки составит уже 14 грн.

Одноразовый же билет для других гостей столицы будет стоить 20 грн.

«Карту киевлянина» могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть «Ощадбанка».

Кроме того, Кличко пообещал, что сохранятся скидки для льготных категорий населения, а также право на бесплатный проезд для отдельных групп льготников.

Как ранее сообщали Власти, по словам Виталия Кличко, тарифы на проезд в общественном транспорте Киева не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

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Тэги: Киев, Виталий Кличко