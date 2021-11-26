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07:05 03 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Активизируем расследования: Венедиктова нашла более 200 дел против бизнеса Ахметова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в ее ведомстве имеют более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.

Венедиктова пообещала в Facebook активизировать расследования по открытым производствам. Она отметила, что имеет собственное мнение на происходящее в государстве, но не имеет права его озвучить.

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«Единственное, на что я вправе – реагировать на ситуацию в плоскости уголовной юстиции с прицелом на процессуальный результат”, – заявила генпрокурор.

Она также заметила, что в условиях “общественного и политического шторма” Офис Генпрокурора не должен отсиживаться со стороны.

“В то время, когда политики спорят между собой в зале украинского парламента или телевизионных шоу, мы на наших рабочих местах поспорим языком процессуальных документов”, – пояснила Венедиктова.

Она также уточнила, что не является инквизитором, не прислуживает политикам, не продается покупателям политических дивидендов и не устраивалась на работу в кукольный театр.

“На работе все прокуроры давно уже знают: если я приняла решение, реализую его, несмотря на ситуативные риски», – сказала генпрокурор.

Она также сообщила, что попросила осуществить «поверхностную» оценку открытых производств в Офисе Генпрокурора относительно нарушений и злоупотреблений, совершенных на предприятиях в собственности бизнес-структур Ахметова.

По ее словам, в первую очередь речь идет о крупных предприятиях в сфере угольной промышленности и энергетики. Венедиктова добавила, что ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба исчисляются миллиардами гривен.

Кроме того, Венедиктова отметила, что будет лично контролировать ход расследования и войдет в состав групп прокуроров по наиболее резонансным делам.

Ранее Власти сообщали:

  • президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине на 1-2 декабря планировали государственный переворот, к которому причастны бизнесмен Ринат Ахметов и Кремль;

  • бизнесмен Ринат Ахметов ответил на заявления президента Владимира Зеленского о его причастности к планированию госпереворота, назвав это «сплошной ложью».
Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Ринат Ахметов, офис генпрокурора, Ирина Венедиктора
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