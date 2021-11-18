Израиль готов атаковать Иран, чтобы не позволить создать ядерное оружие

Израиль должен сделать «все, что в его силах», чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц.



Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца, которое он сделал перед поездкой в США.

«Мы должны быть готовы к любой возможности, чтобы защитить Государство Израиль», – сказал министр.

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И хотя министр считает, что США поддержат Израиль, если он нападет на Иран, по его словам, Израиль «не обязан ни с кем координировать свою защиту».

Министр уточнил, что «военный вариант» следует рассматривать, если соглашение с Ираном достигнуто не будет. По его словам, это «последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему».

Министр не уточнил, что стало бы «красной линией» для Израиля, но отметил, что может настать «момент, когда у Израиля не будет выбора, кроме как действовать».

В среду наблюдательный орган ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявил, что Иран на заводе в Фордо начал производство обогащенного урана с помощью более современных центрифуг. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это «вызывает озабоченность».

Согласно разведданным, которые Израиль передавал в течение последних недель представителям администрации президента США, Иран занимается техническими приготовлениями к обогащению урана до 90%. И сделать это он может за нескольких недель. Уран, обогащенный до уровня 90%, можно использовать для создания ядерного оружия.

Ранее Власти писали, что в столице Австрии возобновились переговоры по ядерному соглашению с Ираном.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Израиль, Иран, ядерное оружие