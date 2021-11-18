Израиль готов атаковать Иран, чтобы не позволить создать ядерное оружие
Израиль должен сделать «все, что в его силах», чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца, которое он сделал перед поездкой в США.
«Мы должны быть готовы к любой возможности, чтобы защитить Государство Израиль», – сказал министр.
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И хотя министр считает, что США поддержат Израиль, если он нападет на Иран, по его словам, Израиль «не обязан ни с кем координировать свою защиту».
Министр уточнил, что «военный вариант» следует рассматривать, если соглашение с Ираном достигнуто не будет. По его словам, это «последнее, к чему мы хотим прибегнуть, но у нас нет права не готовиться к нему».
Министр не уточнил, что стало бы «красной линией» для Израиля, но отметил, что может настать «момент, когда у Израиля не будет выбора, кроме как действовать».
В среду наблюдательный орган ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявил, что Иран на заводе в Фордо начал производство обогащенного урана с помощью более современных центрифуг. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это «вызывает озабоченность».
Согласно разведданным, которые Израиль передавал в течение последних недель представителям администрации президента США, Иран занимается техническими приготовлениями к обогащению урана до 90%. И сделать это он может за нескольких недель. Уран, обогащенный до уровня 90%, можно использовать для создания ядерного оружия.
Ранее Власти писали, что в столице Австрии возобновились переговоры по ядерному соглашению с Ираном.