Под Харьковом открыли крупное месторождение газа

В Харьковской области открыто новое месторождение газа с перспективными ресурсами до 5 млрд кубометров.

В Харьковской области обнаружили месторождение газа



Об этом сообщила пресс-служба компании АО «Укргаздобыча», входящей в группу “Нафтогаз”. Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения.

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«Открытие Моспановского месторождения – это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке”, – сказано в сообщении.

На этом участке в 2019 году исследователи провели 3D-сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель. Далее геологи, используя возможные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза, определили местоположение и глубину поисковой скважины.

Скважину в течение 4 месяцев (июнь-октябрь 2021 года) сооружала буровая бригада «Укрбургаза» – внутреннего бурового подрядчика, с привлечением модернизированного бурового станка грузоподъемностью 320 т.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины.

Компания также подчеркнула, что планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении.

Как сообщали Власти, китайская компания Chengxin Lithium Group Co, которая занимается производством аккумуляторов, подала заявку на участие в аукционе на получение спецразрешения на разработку литиевых руд в Украине.

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Тэги: газ, Нафтогаз