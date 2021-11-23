Искали пропавшую яхту: разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту
Сын министра обороны страны погиб при проведении спасательной операции. На борту самолета, кроме Херардо Мерино, находились еще двое военнослужащих.
Об этом сообщает El Mundo.
«С большим сожалением сообщаем, что самолет наших ВВС потерпел крушение при выполнении задания в прибрежной зоне. Мы ищем трех членов экипажа, включая лейтенанта Херардо Мерино, сына министра», – сообщили в Twitter Вооруженных сил Сальвадора.
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Останки Херардо Мерино и двоих его сослуживцев позднее обнаружили среди обломков самолета, на борту которого они вылетели на задание.
1 декабря в море у берегов Сальвадора пропала яхта с двумя пассажирами. На ее поиски и был направлен самолет ВВС. Во время операции он потерпело крушение.
Ранее Власти писали, что в Норвегии потерпел крушение учебный самолет. Инструктор и двое курсантов погибли.