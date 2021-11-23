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11:56 03 Декабря 2021 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

Искали пропавшую яхту: разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

Сын министра обороны страны погиб при проведении спасательной операции. На борту самолета, кроме Херардо Мерино, находились еще двое военнослужащих.

Фрегат ВМС и военный вертолет у побережья Ла-Пас, где потерпел клушение военный самолет с сыном министра.

Об этом сообщает El Mundo.

«С большим сожалением сообщаем, что самолет наших ВВС потерпел крушение при выполнении задания в прибрежной зоне. Мы ищем трех членов экипажа, включая лейтенанта Херардо Мерино, сына министра», – сообщили в Twitter Вооруженных сил Сальвадора.

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Останки Херардо Мерино и двоих его сослуживцев позднее обнаружили среди обломков самолета, на борту которого они вылетели на задание.

1 декабря в море у берегов Сальвадора пропала яхта с двумя пассажирами. На ее поиски и был направлен самолет ВВС. Во время операции он потерпело крушение.

Ранее Власти писали, что в Норвегии потерпел крушение учебный самолет. Инструктор и двое курсантов погибли.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: сын, министр обороны, авикатастрофа, сальвадор
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