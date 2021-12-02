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Главная » Мир » Политика
11:18 03 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Названа дата встречи Байдена и Путина и главная тема для торгов

Переговоры президента США Джо Байдена и России Владимира Путина могут состояться в начале следующей недели, предположительно 7 декабря.

Байден и Путин могут провести переговоры на следующей неделе

Об этом сообщило российское издание «Коммерсантъ». Вероятнее всего, общение будет проходить в формате видеосвязи.

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«Их разговор (вероятно, с видео-конференц-связи) может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована», – сказано в сообщении.

О чем пойдут торги

Глава МИД РФ Сергей Лавров припугнул Европу «кошмарным» сценарием военного противостояния, которому, по его словам, способствуют планы размещения на европейской территории американских ракет средней дальности.

Также Кремль беспокоит приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ и “военная накачка» Украины.

Предотвратить эскалацию, которую сама и создала,  Россия надеется при помощи долгосрочных, юридически обязывающих гарантий безопасности, проект которых сейчас готовят в Москве.

Именно эта тема, скорее, станет одной из ключевых в ходе беседы президентов.

Как сообщали Власти,  глава МИД РФ Лавров 22 ноября заявил, что на ближайшей встрече глав России и США обсудят ситуацию в Украине, но когда она пройдет – пока неизвестно.

А Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря после встречи с главой МИД РФ Лавровым в Стокгольме уточнил, что переговоры Байдена и Путина пройдут в самое ближайшее время.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин
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