В Кривом Роге обвалилась шахта: погиб один горняк
В результате обвала горной породы на одной из шахт в Кривом Роге погиб шахтер.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
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Вчера ночью, 2 декабря на шахте «Артем-1″ в Кривом Роге произошло обрушение горной породы, в результате которого погиб 48-летний проходчик.
Во время обвала шахтер находился на глубине 1135 метров под землей.
Эту информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, в момент обрушения мужчина пытался спасти коллег, но от полученных травм скончался сам.
По факту смерти мужчины сотрудниками правоохранительных органов информация внесена в ЕРДР.
Принимаются меры по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая.
Как ранее сообщали Власти, в России после взрыва на шахте погибло 52 человека.