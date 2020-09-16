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11:46 03 Декабря 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Кривом Роге обвалилась шахта: погиб один горняк

В результате обвала горной породы на одной из шахт в Кривом Роге погиб шахтер.

В момент обрушения мужчина пытался спасти коллег, но от полученных травм скончался сам

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

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Вчера ночью, 2 декабря на шахте «Артем-1″ в Кривом Роге произошло обрушение горной породы, в результате которого погиб 48-летний проходчик.

Во время обвала шахтер находился на глубине 1135 метров под землей.

Эту информацию подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, в момент обрушения мужчина пытался спасти коллег, но от полученных травм скончался сам.

По факту смерти мужчины сотрудниками правоохранительных органов информация внесена в ЕРДР.

Принимаются меры по созданию комиссии и проведению расследования несчастного случая.

Как ранее сообщали Власти, в России после взрыва на шахте погибло 52 человека.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, обвал, шахта, кривой рог
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