НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:00 03 Декабря 2021 Просмотров 352   КомментариевКомментарии

Тысячу за вакцинацию в этом году получат не все привитые: в чем проблема

Получить тысячу гривен за вакцинацию в этом году сможет только 8 миллионов украинских граждан.

Шмыгаль рассказал, сколько украинцев получат обещанную тысячу

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

“Касательно 1000 грн на поддержку бизнеса и мотивацию вакцинации украинских граждан — спасибо народным депутатам, вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды в этом году 8 млрд грн, то есть 8 млн граждан Украины, которые, мы ожидаем, обратятся и воспользуются этой возможностью в этом году”, — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в следующую среду правительство примет соответствующий порядок использования этих средств, и с 19 декабря программа заработает.

В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 3 декабря в Украине получили две дозы — 11 549 490 человек. Всего же сделано 25 159 558 прививок.

Т.е. даже без учета практически месяца вакцинальной кампании более 3,5 млн украинцев, которые получили обе прививки, не смогут получить свою 1000 грн, поскольку денег в бюджете на всех не хватит.

Ранее Власти сообщали:

  • Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

  • Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

  • Тысячу гривен, которую по инициативе президента Владимира Зеленского собираются выплачивать всем вакцинированным от COVID-19 двумя дозами, выдадут не “живыми” деньгами из-за инфляции и опасений их вывода из экономики.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: денис шмыгаль, тысяча Зеленского
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.12.2021 10:00
У Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не дадут «живыми» деньгами
ТОР
01.12.2021 11:35
Возможность потратить тысячу за вакцинацию расширили: что еще можно купить
ТОР
22.11.2021 18:31
Шмыгаль рассказал, зачем решили раздать деньги за вакцинацию
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Институте нацпамяти рассказали о судьбе герба СССР с «Родины-матери»

12:55  Украина

На следующей неделе из “красной зоны” может выйти девять областей Украины

12:49  Украина

Ослепляли стробоскопами и лазерами: белорусские силовики помогали мигрантам прорвать границу Польши

12:32  Мир

Тысячу за вакцинацию в этом году получат не все привитые: в чем проблема

12:00  Украина

Искали пропавшую яхту: разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту

11:56  Мир

В Кривом Роге обвалилась шахта: погиб один горняк

11:46  Украина

Google перенесла возвращение сотрудников в офисы из-за “Омикрона”

11:23  Мир

На Украину надвигается буря: Киев засыпет снегом

11:22  Украина

Названа дата встречи Байдена и Путина и главная тема для торгов

11:18  Мир

Стягивают танки и технику: Резников рассказал в Раде о возможном российском вторжении

10:53  Украина

Польша начинает вакцинацию от COVID-19 детей от 5 лет

10:48  Мир

Под Харьковом открыли крупное месторождение газа

10:23  Украина

Израиль готов атаковать Иран, чтобы не позволить создать ядерное оружие

10:18  Мир

У Зеленского объяснили, почему тысячу за вакцинацию не дадут «живыми» деньгами

10:00  Украина

Байден объявил новый план по борьбе с COVID-19 из-за “Омикрона”

09:54  Мир

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54  Мир

Кличко озвучил новые цены на проезд в общественном транспорте Киева

08:17  Украина

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

В Мюнхене возле главного вокзала взорвалась авиабомба: есть пострадавшие

16:08 Мир

Новости | NetGameSlots.com