Тысячу за вакцинацию в этом году получат не все привитые: в чем проблема

Получить тысячу гривен за вакцинацию в этом году сможет только 8 миллионов украинских граждан.

Шмыгаль рассказал, сколько украинцев получат обещанную тысячу



Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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“Касательно 1000 грн на поддержку бизнеса и мотивацию вакцинации украинских граждан — спасибо народным депутатам, вчера во время голосования изменений в бюджет на этот год заложено на эти нужды в этом году 8 млрд грн, то есть 8 млн граждан Украины, которые, мы ожидаем, обратятся и воспользуются этой возможностью в этом году”, — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, в следующую среду правительство примет соответствующий порядок использования этих средств, и с 19 декабря программа заработает.

В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 3 декабря в Украине получили две дозы — 11 549 490 человек. Всего же сделано 25 159 558 прививок.

Т.е. даже без учета практически месяца вакцинальной кампании более 3,5 млн украинцев, которые получили обе прививки, не смогут получить свою 1000 грн, поскольку денег в бюджете на всех не хватит.

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

Тысячу гривен, которую по инициативе президента Владимира Зеленского собираются выплачивать всем вакцинированным от COVID-19 двумя дозами, выдадут не “живыми” деньгами из-за инфляции и опасений их вывода из экономики.

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