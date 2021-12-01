Ослепляли стробоскопами и лазерами: белорусские силовики помогали мигрантам прорвать границу Польши
Белорусские силовики слепили польских пограничников во время попытки мигрантов прорваться на территорию Польши.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши в Twitter.
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2 декабря на границе между Польшей и Белорусью около Черемхи мигранты с помощью белорусских силовиков в очередной раз предприняли попытку прорваться на территорию Польши.
Во время попытки прорыва белорусские пограничники вместе с военными всячески мешали польским правоохранителям – ослепляя их стробоскопами и лазерами.
Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi
— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021
В полиции Польши отметили, что всего за четверг, 2 декабря, нелегальные мигранты предприняли 19 попыток незаконного пересечения границы.
Как ранее сообщали Власти, мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами.