Ослепляли стробоскопами и лазерами: белорусские силовики помогали мигрантам прорвать границу Польши

Белорусские силовики слепили польских пограничников во время попытки мигрантов прорваться на территорию Польши.

Всего за четверг, 2 декабря, нелегальные мигранты предприняли 19 попыток незаконного пересечения границы



Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши в Twitter.

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2 декабря на границе между Польшей и Белорусью около Черемхи мигранты с помощью белорусских силовиков в очередной раз предприняли попытку прорваться на территорию Польши.

Во время попытки прорыва белорусские пограничники вместе с военными всячески мешали польским правоохранителям – ослепляя их стробоскопами и лазерами.

Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021

В полиции Польши отметили, что всего за четверг, 2 декабря, нелегальные мигранты предприняли 19 попыток незаконного пересечения границы.

Как ранее сообщали Власти, мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами.

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Тэги: Польша, беларусь, мигранты