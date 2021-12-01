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Главная » Мир » Происшествия
12:32 03 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Ослепляли стробоскопами и лазерами: белорусские силовики помогали мигрантам прорвать границу Польши

Белорусские силовики слепили польских пограничников во время попытки мигрантов прорваться на территорию Польши.

Всего за четверг, 2 декабря, нелегальные мигранты предприняли 19 попыток незаконного пересечения границы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Польши в Twitter.

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2 декабря на границе между Польшей и Белорусью около Черемхи мигранты с помощью белорусских силовиков в очередной раз предприняли попытку прорваться на территорию Польши.

Во время попытки прорыва белорусские пограничники вместе с военными всячески мешали польским правоохранителям – ослепляя их стробоскопами и лазерами.

В полиции Польши отметили, что всего за четверг, 2 декабря, нелегальные мигранты предприняли 19 попыток незаконного пересечения границы.

Как ранее сообщали Власти, мигранты штурмовали границу Польши с лазерами и прожекторами.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, беларусь, мигранты
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