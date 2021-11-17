На следующей неделе из “красной зоны” может выйти девять областей Украины

Восемь областей Украины по эпидпоказателям уж готовы к выходу из «красной» зоны карантина, девятая на подходе.

Ляшко пообещал пересмотреть зоны на заседании комиссии ТЭБ и ЧС



Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в кулуарах Верховной Рады. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Ляшко сообщил, что заседание комиссии, где рассмотрят этот вопрос, пройдет на следующей неделе.

«Относительно областей, которые могут выйти из «красной» зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую», – заявил он.

Сейчас в “красной” зоне карантина находится город Киев и еще 18 областей:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: карантин, виктор ляшко