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Главная » Украина » Общество
12:49 03 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

На следующей неделе из “красной зоны” может выйти девять областей Украины

Восемь областей Украины по эпидпоказателям уж готовы к выходу из «красной» зоны карантина, девятая на подходе.

Ляшко пообещал пересмотреть зоны на заседании комиссии ТЭБ и ЧС

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в кулуарах Верховной Рады. Министерство подало уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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Ляшко сообщил, что заседание комиссии, где рассмотрят этот вопрос, пройдет на следующей неделе.

«Относительно областей, которые могут выйти из «красной» зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую», – заявил он.

Сейчас в “красной” зоне карантина находится город Киев и еще 18 областей:

  • Херсонская,

  • Одесская,

  • Запорожская,

  • Донецкая,

  • Днепропетровская,

  • Сумская,

  • Николаевская,

  • Ривненская,

  • Житомирская,

  • Ивано-Франковская,

  • Киевская,

  • Луганская,

  • Хмельницкая,

  • Черниговская,

  • Львовская,

  • Волынская,

  • Черкасская,

  • Винницкая.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин, виктор ляшко
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